Back in Action: Kyle Chandler e Glenn Close nel cast del film con Cameron Diaz!

Lo scorso giugno vi abbiamo riportato l'annuncio di Back in Action, il nuovo film che vedrà protagonisti Jamie Foxx e Cameron Diaz, che tornerà a recitare dopo il suo addio al cinema del 2018.

Gli ultimi aggiornamenti riguardano il cast della pellicola, con due nuove aggiunte rivelate proprio nella giornata di oggi: parliamo di Kyle Chandler e Glenn Close, che prenderanno così parte alla commedia d'azione di Netflix diretta da Seth Gordon (Horrible Bosses).

Kyle Chandler sarà presto in Slumberland di Netflix, il dramma fantasy con Jason Momoa diretto da Francis Lawrence , che uscirà sulla piattaforma il prossimo 18 novembre. Di recente l'attore ha preso parte alla miniserie Showtime Super Pumped: The Battle for Uber con Joseph Gordon-Levitt. Glenn Close invece ha preso parte alla seconda stagione della serie di Apple TV+ Tehran e nel film di Apple Original Films Swan Song. Prossimamente sarà in Legendary's Brothers al fianco di Josh Brolin.

Ad oggi non sono stati rivelati dettagli sulla trama di Back in Action. La sceneggiatura sarà firmata da Brendan O'Brien (Neighbors) e da Gordon. Foxx, Datari Turner, O'Brien e Tim Lewis sono i produttori esecutivi, mentre Beau Bauman (Central Intelligence) produrrà il film per Good One Productions insieme a Gordon per Exhibit A e Jenno Topping e Peter Chernin per Chernin Entertainment.

Rimanete sintonizzati per non perdervi i prossimi aggiornamenti!