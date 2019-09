La Babysitter 2: il cast del film originale tornerà nel sequel di Netflix

Dopo l'annuncio dell'arrivo di un sequel, emergono nuovi dettagli su La Babysitter 2, sequel diretto del film originale Netflix uscito nel 2017 per la regia di McG.

La nuova commedia horror del servizio di streaming on demand si farà forte del ritorno del cast del film originale, con Bella Thorne (Amityville: The Awakening), Robbie Amell (The Flash, The X-Files), Hana Mae Lee (Pitch Perfect), Andrew Bachelor (Tutte Le Volte Che Ho Scritto Ti Amo) e Judah Lewis (The Christmas Chronicles) pronti a riprendere i rispettivi ruoli, con il regista McG che tornerà dietro la macchina da presa.

Mancherà ovviamente la star del primo episodio Samara Weaving, il cui personaggio Bee, villan del film, faceva la fine che ci si aspetta facciano i villain nelle scene finali di un film.

Il sequel di La Babysitter sarà ambientato due anni dopo i fatti del primo film, quando il protagonista Cole (Lewis), sconfisse un culto satanico guidato dalla sua baby-sitter. Oggi sta cercando di dimenticare il suo passato e concentrarsi nel sopravvivere al liceo, ma quando inaspettatamente i suoi vecchi nemici torneranno, Cole dovrà ancora una volta confrontarsi con le forze del male. Il nuovo film sarà sceneggiato da Zach Stone e dal co-creatore di Gonna Be Famous, Dan Lagana. Tra i produttori Steven Bello, Corey Marsh, Brian Duffield, Alex Boies, Tyler Zacharia e Devin Andre, con McG, Mary Viola e Zach Schiller che figurano come produttori esecutivi.

