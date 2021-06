Babylon, Tobey Maguire e Olivia Wilde nel super cast del nuovo film di Damien Chazelle!

Nuove e importanti aggiunte per il cast di Babylon: dopo la conferma di Flea, bassista dei Red Hot Chili Peppers, è l'Hollywood Reporter a rivelare che il nuovo e già attesissimo film di Damien Chazelle potrà contare anche su Tobey Maguire, Olivia Wilde, Spike Jonze e Phoebe Tonkine.

I quattro attori andranno ad unirsi ai già annunciati Margot Robbie, Brad Pitt, Diego Calva, Jovan Adepo, Katherine Waterston, Li Jun Li, Max Minghella, Lukas Haas, Flea, Rory Scovel, Samara Weaving, Eric Roberts, P.J. Byrne e Damon Gupton.

Scritto e diretto dal regista di La La Land e First Man - Il primo uomo, il film sarà ambientato a fine anni '20 durante la transizione dell'industria cinematografica dai film muti al sonoro, esplorando l'ascesa e la caduta di più personaggi. Stando alla rivista, in giro per Hollywood la pellicola è descritta come "Il grande Gatsby sotto steroidi".

Oltre a confermare la portata del progetto, la notizia farà sicuramente drizzare le antenne dei fan del MCU, dato che si vocifera della possibile presenza di Tobey Maguire in Spider-Man: No Way Home ormai diversi mesi e ora siamo di fronte al suo primo ruolo sul grande schermo dal 2014.

L'uscita di Babylon è prevista per il 25 dicembre 2022 in distribuzione limitata, e poi il 6 gennaio 2023 in tutte le sale degli Stati Uniti.