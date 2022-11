Babylon, nuovo trailer per il film di Damien Chazelle con Margot Robbie!

'Se potessi andare in un posto qualunque nel mondo, dove andresti?' è la domanda con cui Margot Robbie apre, esattamente come accaduto in occasione dei precedenti, il trailer di Babylon rilasciato in queste ore: stavolta, però, lo sguardo che possiamo dare al film di Damien Chazelle scava più a fondo e ci mostra un universo ancora più folle.

Recentemente dettasi a suo agio con le scene di nudo di Babylon, Margot Robbie veste di nuovo i panni di Nellie in questo trailer che ci introduce in una Hollywood eccessiva, sregolata e in tanti sensi forse addirittura violenta, tra feste dagli eccessi smodati, sesso, vita sul set e sogni che rischiano di essere troppo grandi per una sola persona.

Se la prima parte del trailer ci mostra Nellie all'apice della sua folle voglia di vivere, le scene che arrivano verso la fine ci mostrano infatti il personaggio di Margot Robbie attraversare momenti che, ad occhio, non ci sembrano poi così felici; attorno a lei, come nei precedenti trailer, ruotano i personaggi interpretati da Diego Calva, Brad Pitt e Tobey Maguire.

Cosa vi aspettate da questo Babylon? Una sorta di negativo di La La Land o qualcosa di completamente diverso? Diteci la vostra nei commenti! Sempre Margot Robbie, intanto, ha definito il film di Chazelle più folle di The Wolf of Wall Street in quanto a scene di sesso e droghe.