Babylon, Tobey Maguire risponde alle domande dei fan su Reddit!

In occasione dell'uscita in tutto il mondo di Babylon continua anche l'enorme campagna promozionale del film. Sui profili social, infatti, è stato annunciato un Ask Me Anything su Reddit dedicato alla pellicola, con protagonista Tobey Maguire che lo vedrà rispondere alle domande dei fan.

Nonostante le domande siano legate principalmente a Spider-Man, ruolo che l'ha reso una vera e propria icona pop in giro per il mondo, Maguire sembra si sia messo a disposizione per rispondere a tutte le curiosità dei fan e degli appassionati di cinema. Per promuovere al meglio questo divertente faq, il profilo Instagram del film, insieme alla Paramount, ha pubblicato una foto di Tobey Maguire insieme a Damien Chazelle con tra le mani un foglio con disegnato il simbolo di Reddit.

Nonostante Babylon abbia ottenuto recensioni miste dalla critica, l'epopea hollywoodiana di Chazelle sembra ancora capace di attirare pubblico in sala anche grazie alla presenza di grandissimi nomi del cinema moderno. A spiccare sono sicuramente Margot Robbie (che già si sta facendo notare in durante la stagione dei premi per la sua interpretazione) e Brad Pitt. Ad un cast già stellare si aggiungono anche Diego Calva e lo stesso Tobey Maguire che ritorna sul grande schermo ad un anno dal successo planetario di Spider-Man: No Way Home.

Maguire è stato presente anche alla premiere di Babylon, per celebrare al meglio l'uscita di quello che, probabilmente, è uno dei film più attesi dell'ultimo periodo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti.