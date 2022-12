Babylon, anche Tobey Maguire alla premiere: 'L'eroe diventa il villain'

Babylon ha un cast davvero clamoroso: il film di Damien Chazelle può contare su top-player come Margot Robbie e Brad Pitt, su un astro nascente come Diego Calva ma, verrebbe da dire soprattutto, su un Tobey Maguire finalmente tornato in pista dopo anni di assenza dalle scene fino alla comparsa in Spider-Man: No Way Home.

La premiere losangelina di Babylon che ha avuto luogo ieri sera è dunque stata un modo per rivedere sul red carpet proprio il buon Tobey, che per l'occasione si è presentato in compagnia della figlia Ruby, 16 anni, nata dalla relazione con l'ex-moglie Jennifer Meyer, dalla quale Maguire si separò nel 2016 per poi annunciare il divorzio nel 2020.

Nel film che Chazelle raccomanda di vedere in sala vedremo un Tobey Maguire in una versione decisamente inedita: non conosciamo ancora i dettagli sul ruolo che verrà ricoperto dall'ex-Peter Parker di Sam Raimi, ma certo è che fra trucco e costumi il nostro è apparso praticamente irriconoscibile nei trailer finora rilasciati, il che non può che aumentare la curiosità intorno a questo primo ruolo inedito (non contando, appunto, il ritorno nei panni di Spider-Man) di Maguire dal 2014.

Bentornato Tobey, dunque! La speranza, ovviamente, è che Babylon possa essere solo l'inizio di un ritrovato amore tra Maguire e il mondo del cinema. Tornando al film, intanto, Brad Pitt ha elogiato Damien Chazelle per Babylon e per i suoi lavori precedenti.