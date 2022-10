Babylon: svelati i ruoli che Brad Pitt e Margot Robbie avranno nella campagna Oscar 2023

Dopo aver anticipato l uscita di Babylon nelle sale nord-americane, Paramount ha chiarito i ruoli che le superstar Brad Pitt e Margot Robbie ricopriranno nella campagna promozionale per gli Oscar 2023.

Chiaramente la major nutre grandissime aspettative nei confronti del nuovo film scritto e diretto da Damien Chazelle, che nonostante l'(ancora) inspiegabile snobbatura di First Man in fatto di nomination e premi agli Academy Awards, è ancora il regista più giovane di sempre ad aver vinto l'Oscar per la miglior regia, nonché l'autore di uno dei tre film più nominati della storia, La La Land, che nel 2017 portò a casa 14 nomination al pari di Eva contro Eva e Titanic.

Non sorprende dunque che la Paramount abbia deciso di puntare su Brad Pitt e Margot Robbie, rendendo entrambe le star eleggibili per l'Oscar al miglior protagonista, nelle categorie attore e attrice. La scelta di posizionare Brad Pitt nella rosa dei 'protagonisti' non era mai stata in discussione, al contrario sul ruolo di Margot Robbie si era creato un vero e proprio giallo nelle scorse settimane: dai pochi giornalisti che avevano avuto modo di vedere Babylon nel corso della primavera scorsa, infatti, il suo ruolo era stato universalmente definito come 'centrale' alla narrazione, ma The Hollywood Reporter aveva segnalato che la Paramount l'avrebbe promossa come 'non protagonista' (forse per inserirla in una competizione apparentemente meno combattiva).

Tuttavia la confusione aumenta, perché World of Reel - citando l'email ricevuta in redazione da una persona che ha visto Babylon - segnala che Diego Calva è molto più protagonista di Brad Pitt, ma la Paramount ha deciso di proporlo come 'non protagonista': "Calva è più un protagonista del personaggio di Pitt. Non sono sicuro di come la Paramount possa plausibilmente farla franca con questa decisione una volta che il pubblico vedrà Babylon".

La teoria è che quest'anno la rosa dei protagonisti maschili si preannuncia più debole del solito, e Paramount con un nome come Brad Pitt potrebbe riuscire a capitalizzare. Insomma, gli Oscar 2023 sono ancora lontani ma i giochi di potere stanno già iniziando dietro le quinte.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Babylon.