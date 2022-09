Babylon, svelati i character poster del film di Damien Chazelle: trailer in arrivo domani!

Il premio Oscar Damien Chazelle è pronto a tornare nelle sale con il suo ultimo progetto, dopo aver diretto First Man - Il primo uomo ben quattro anni fa.

Babylon, questo il titolo della nuova pellicola del regista, è ambientato nella Hollywood degli anni Venti, nel periodo in cui i film abbandonano il muto per passare al sonoro. Il film racconta una storia di ambizioni smisurate e di eccessi oltraggiosi, che ripercorre l'ascesa e la caduta di molteplici personaggi in un'epoca di sfrenata decadenza e depravazione nella sfavillante Hollywood.

Il cast della pellicola è a dir poco mozzafiato e conta nomi del calibro di Margot Robbie e Brad Pitt, che abbiamo visto in alcune immagini ufficiali, Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo e Li Jun Li, tutti protagonisti dei nuovi character poster del film da poco rilasciati e che potete recuperare in calce alla notizia. Ma le novità non finiscono qui. Infatti, domani verrà rilasciato anche il primo il trailer ufficiale!

Nel ricchissimo cast ci saranno anche Max Minghella (The Social Network, The Handmaid's Tale), Samara Weaving (La Babysitter, Guns Akimbo), Rory Scovel (Casa Casinò, Come ti Divento Bella), Lukas Haas (First Man, Revenant), Eric Roberts (Il Cavaliere Oscuro, 30 Secondi dalla Fine), P.J. Byrne (La Leggenda di Korra, Intelligence) e Tobey Maguire, che interpreterà Charlie Chaplin.

Babylon arriverà nelle sale italiane a Gennaio 2023.