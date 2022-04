Babylon, rivelato il ruolo di Tobey Maguire nel film: sarà Charlie Chaplin!

È passato ormai un anno da quando è stato annunciato l'ingresso di Tobey Maguire nel cast di Babylon, ma ancora non sapevamo chi avrebbe interpretato l'attore nel film... Adesso, però è stato rivelato, e si tratta di una grande icona del cinema, Charlie Chaplin.

Lo abbiamo appena visto in Spider-Man: No Way Home al fianco di Tom Holland e Andrew Garfield, ma Tobey Maguire ha già messo nero su bianco il suo prossimo progetto.

Era già noto che l'attore si fosse unito al cast del nuovo film di Damien Chazelle Babylon, un period drama ambientato nella Hollywood degli anni '20, durante la Golden Age del cinema, ma non erano ancora stati forniti dettagli sul ruolo che avrebbe potuto interpretare.

Ora invece scopriamo finalmente a chi darà il volto Maguire: l'interprete di Spider-Man porterà infatti sullo schermo il grande Charlie Chaplin, celebrità del cinema muto, nonché uno dei volti più riconoscibili del mondo del cinema.

Sarà una grande eredità quella che Maguire dovrà portare avanti, non solo per il personaggio in sé, ma anche per il gran lavoro fatto da Robert Downey Jr. nei panni dell'attore di Tempi Moderni nel biopic del 1992 diretto da Richard Attenborough dedicato proprio a Chaplin.

Il primo trailer di Babylon è stato mostrato quest'oggi al CinemaCon, ma non è ancora stato diffuso online. Al momento, l'uscita nelle sale di Babylon è prevista per il 25 dicembre 2022.