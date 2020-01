Babylon: rivelati i dettagli sui protagonisti del nuovo film di Damien Chazelle

Sono emersi i primi dettagli sui personaggi principali di Babylon, il nuovo film di Damien Chazelle dopo La La Land e First Man - Il primo uomo. La novità più importante riguarda Brad Pitt ed Emma Stone, confermati nel cast ma in ruoli secondari.

Stando a quanto riportato da Discussing Film, infatti, Babylon, Paramount Pictures - che si occuperà di distribuire il film nelle sale - è alla ricerca di un attore latino intorno ai 20-25 anni per vestire i panni del protagonista: il suo personaggio è descritto come un ragazzo nato negli USA da genitori immigrati messicani che vuole intraprendere una carriera a Hollywood.

Al suo fianco troveremo un "forte personaggio di supporto femminile", che stando alle fonti sarà Anna May Wong, la prima sino-americana della storia ad affermarsi come star del cinema. Come anticipato nei mesi scorsi, il film sarà infatti ambientato nella Hollywood degli anni '20 e tratterà il passaggio dal cinema muto a quello sonoro.

Scritto e diretto da Chazelle, il film dovrebbe arrivare al cinema nel corso del 2021. Vista l'accoglienza per i film precedenti del regista, molto probabilmente Babylon verrà presentato in anteprima in uno dei maggiori festival internazionali (di nuovo Venezia?). In attesa di nuovi dettagli, vi rimandiamo alla nostra recensione di First Man e alla nostra recensione di La La Land.