Babylon, Margot Robbie sulle scene di nudo: 'Non mi imbarazzano, è Nellie, non sono io'

Mettere il suo talento a completa disposizione di Damien Chazelle fece decisamente bene ad Emma Stone, che grazie a La La Land ottenne il suo primo Oscar (alla seconda candidatura) come Miglior attrice protagonista: Margot Robbie potrebbe seguire le sue orme e per questo Babylon non sembra essersi risparmiata, a partire dalle scene di nudo.

Dopo essersi detta letteralmente distrutta dal lavoro sul set di Babylon, la star di The Suicide Squad ha infatti parlato proprio dell'essersi dovuta svestire un bel po' di volte per il nuovo lavoro di Damien Chazelle, ribadendo però di non aver provato alcun imbarazzo nel doversi presentare senza veli davanti alla cinepresa.

"Davvero, non mi è rimasto molto pudore. Non mi sento in imbarazzo quando è Nellie [LaRoy, la protagonista di Babylon] a fare qualcosa. Proverei imbarazzo se si trattasse di me, ma è completamente lei" sono state le parole di Margot Robbie al riguardo.

Quelle in Babylon, d'altronde, non sono le prime scene di nudo a cui Robbie si sia prestata: impossibile, in tal senso, non ricordare alcune delle sequenze più sexy di The Wolf of Wall Street, il film di Martin Scorsese che lanciò definitivamente la carriera della nostra Margot, ben prima di Harley Quinn, Tonya e Tarantino. Scene di nudo a parte, comunque, la stampa già parla di Babylon come un mix tra Fellini e Scorsese: Chazelle bisserà il successo di La La Land? Lo scopriremo solo tra qualche tempo.