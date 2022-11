Babylon, Margot Robbie distrutta: 'Non ho mai lavorato così duramente'

Damien Chazelle è evidentemente uno abituato a chiedere il 101% agli attori che dirige: per informazioni potremmo chiedere ai vari Ryan Gosling, Emma Stone e Miles Teller, ma a darci la misura dell'effettivo grado di impegno richiesto dal regista di La La Land è soprattutto Margot Robbie, reduce dalle riprese di Babylon.

Nel film definito della critica come un mix tra Fellini e Scorsese la star di Birds of Prey interpreterà Nellie LaRoy, attrice in rampa di lancio che secondo Robbie potrebbe essere paragonata al tempo stesso a una piovra ("Sa essere al tempo stesso fluida e trasformista") e a un tasso del miele ("È sempre pronta alla battaglia, costantemente. Ha davvero una pellaccia").

Un ruolo, quello di LaRoy, che pare abbia richiesto a Margot Robbie uno dei più grandi sforzi della sua carriera: "Non ho mai lavorato così duramente in vita mia. Ero letteralmente devastata alla fine delle riprese" sono state le parole dell'attrice attualmente in sala in compagnia di John David Washington e Christian Bale nell'Amsterdam di David O. Russell.

Speriamo, ovviamente, che gli sforzi di Margot Robbie e colleghi abbiano prodotto un risultato all'altezza: visti i precedenti di Chazelle, comunque, ci sembra giusto nutrire un certo ottimismo al riguardo! Vi ricordiamo, comunque, che recentemente la data d'uscita di Babylon è stata anticipata.