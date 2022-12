Babylon, Margot Robbie confessa: 'Ho chiesto a Chazelle di farmi baciare Brad Pitt'

Avere Brad Pitt sullo stesso set e lasciarsi sfuggire l'opportunità di baciarlo? Neanche per sogno! Pare proprio che sul set di Babylon Margot Robbie abbia fatto valere la propria volontà su un Damien Chazelle che, stando a quanto raccontato dall'attrice, non aveva inizialmente previsto alcuna scena romantica tra i due.

Già dettasi entusiasta di lavorare con Brad Pitt, la star di The Suicide Squad è entrata nel merito della cosa proprio in queste ore, ammettendo di aver letteralmente imposto al regista di La La Land l'inserimento di una scena in cui la sua Nellie di avvinghiasse al volto dell'attore di Bastardi Senza Gloria e Vi Presento Joe Black.

"Dissi: 'Damien, penso che Nellie entrerebbe e bacerebbe Jack'. E Damien era tipo: 'Beh, lei potrebbe... Hey, aspetta un attimo. Tu vuoi solo baciare Brad Pitt'. Ed io ero tipo: 'Oh, biasimami! È un'opportunità che potrebbe non ripresentarsi mai più'. E lui tipo: 'Mi sembra che funzioni per il personaggio', e io: 'Lo penso anche io'" sono state le parole di Robbie.

Alzi la mano chi di voi avrebbe fatto lo stesso: siamo sicuri che la nostra Margot sia decisamente in ottima compagnia! Baci a parte, comunque, qui trovate l'ultimo trailer ufficiale di Babylon.