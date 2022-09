Babylon: Margot Robbie e Brad Pitt mozzafiato nelle prime immagini del film di Chazelle

Grazie a Vanity Fair, possiamo dare un primissimo sguardo al nuovo film di Damien Chazelle, che torna alla regia quattro anni dopo First Man - Il primo uomo. Dotato di un cast ancora una volta ricchissimo, protagonisti della pellicola, intitolata Babylon, saranno Margot Robbie, ormai sempre al vertice delle produzioni hollywoodiane, e Brad Pitt.

Nelle immagini in questione, che trovate comodamente in calce a questa news, vediamo i protagonisti immersi in quella che è chiaramente una festa sfarzosa e vediamo Margot Robbie al centro di una spettacolare e lussuriosa coreografia, probabilmente in una scena musicale (e se alla regia c'è il Premio Oscar per La La Land, l'attesa sale ancor di più!). Nelle immagini anche uno sguardo a Pitt, Tobey Maguire, Diego Calva e Li Jun Li.

Scritto e diretto dallo stesso Chazelle, Babylon sarà ambientato a fine anni '20 durante la transizione dell'industria cinematografica dai film muti al sonoro, esplorando l'ascesa e la caduta di più personaggi. Stando alla rivista, in giro per Hollywood la pellicola è descritta come "Il grande Gatsby sotto steroidi".

Nel ricchissimo cast ci saranno anche Max Minghella (The Social Network, The Handmaid's Tale), Samara Weaving (La Babysitter, Guns Akimbo), Rory Scovel (Casa Casinò, Come ti Divento Bella), Lukas Haas (First Man, Revenant), Eric Roberts (Il Cavaliere Oscuro, 30 Secondi dalla Fine), P.J. Byrne (La Leggenda di Korra, Intelligence) e Flea, con il bassista dei Red Hot Chili Peppers che tornerà quindi sul grande schermo dopo aver già preso parte alla trilogia di Ritorno al Futuro, ma anche a Il Grande Lebowski, Baby Driver e Toy Story 4. Il bassista era anche nel cast della miniserie Obi-Wan Kenobi.

Quali sono le vostre aspettative per questo film? Avete apprezzato i precedenti lavori di Chazelle? Fatecelo sapere nei commenti! Scopriamo insieme, intanto, chi è il protagonista di Babylon Diego Calva.