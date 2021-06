Babylon, anche Katherine Waterston sarà nel cast del nuovo film di Damien Chazelle

Continua a prendere forma il cast di Babylon, il nuovo film di Damien Chazelle, già regista di La La Land. Oltre a Margot Robbie al posto di Emma Stone, Brad Pitt, Jovan Adepo e Li Jun Li, stando a quanto riporta Deadline l'ultima new entry è Katherine Waterston, già vista nel franchise Animali Fantastici.

Prima di lei, nei mesi scorsi era stato annunciato nel cast di Babylon anche Diego Calva. Della trama del film, che potrebbe essere classificato Rated-R, al momento si sa poco. In origine si diceva che il film avrebbe parlato di alcune leggende realmente esistite dell'industria cinematografica, ma secondo gli ultimi rumor Babylon dovrebbe presentare personaggi originali. L'epoca rappresentata dovrebbe essere quella del passaggio dal cinema muto ai primi film sonori.

Classe 1980, Katherine Waterston ha lavorato anche con registi del calibro di Paul Thomas Anderson (Vizio di forma, 2014), Danny Boyle (Steve Jobs, 2015), Ridley Scott (Alien: Covenant, 2017), Steven Soderberh (La truffa dei Loganm 2017). Il suo film più recente è The World to Come di Mona Fastvold (2020). In televisione ha recitato in alcuni episodi di Boardwalk Empire - L'impero del crimine e nella miniserie The Third Day.

L'uscita di Babylon di Damien Chazelle è prevista tra la fine di dicembre del 2022 e i primi di gennaio del 2023.