Babylon: la Hollywood Classica rivive con Brad Pitt e Margot Robbie nel trailer ufficiale

Come promesso dai poster ufficiali di Babylon pubblicate ieri, Paramount Pictures ha svelato il primo trailer del nuovo, attesissimo film di Damien Chazelle, regista premio Oscar autore di Whiplash, La La Land e First Man.

Come mostrato dal filmato promozionale che potete trovare all'interno dell'articolo, Babylon fa rivivere la Vecchia Hollywood portando in scena un'epoca molto precisa della storia del cinema, quando i film muti iniziavano ad essere soppiantati dall'avvento del sonoro: nel frattempo, mentre l'industria stava cambiano, le star che la componevano vivevano serate di selvaggia dissolutezza.

Il cast di Babylon è tra i più importanti dell'anno: oltre ai protagonisti Brad Pitt e Margot Robbie, infatti, nel film ci saranno anche Olivia Wilde, Tobey Maguire (nei panni di Charlie Chaplin), Samara Weaving, Jean Smart, Li Jun Li, Jovan Adepo, Katherine Waterston, Flea, Lukas Haas, Rory Scovel, PJ Byrne, Spike Jonze, Chloe Fineman, Jeff Garlin e Max Minghella. Ad un certo punto, anche Emma Stone avrebbe dovuto recitare nel film, cosa che l'avrebbe fatta tornare a lavorare con Chazelle dopo La La Land, ma alla fine a causa di conflitti di programmazione ha lasciato il suo ruolo a Margot Robbie.

Babylon durerà la bellezza di tre ore e cinque minuti: il film sarà distribuito da Paramount il 25 dicembre in sale limitate per permettergli di rientrare nella corsa agli Oscar 2023, e sarà distribuito a livello nazionale dal 6 gennaio 2023. In Italia il film uscirà il 23 gennaio, distribuito da Eagle Pictures.

