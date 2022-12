Babylon è più flop persino di Amsterdam: gli incassi al debutto confermano il disastro!

Tante le somiglianze produttive fra Amsterdam di David O. Russell e Babylon, l'ultimo di Damien Chazelle. Entrambi destinati a un pubblico "colto", semi-autoriali che però costano troppo, durano troppo e incassano poi troppo poco. E per Chazelle sta andando addirittura peggio che per Amsterdam!

Le cose vanno male per il cinema “alto”, i grandi cast e le grandi sceneggiature non bastano più. Andrebbero ridotti i costi, che invece lievitano a non finire. Le proiezioni al primo botteghino di Babylon erano disastrose e ora quel primo botteghino è arrivato, forse nel peggior momento possibile. E nonostante abbia guadagnato un milione in più rispetto a quanto previsto, la situazione economica dell’ultimo film di Damien Chazelle (Whiplash, La La Land, First Man) prodotto da Paramount rimane disastrosa.

Contro i 4 milioni previsti al primo weekend, il film ne ha strappati 5,3 negli Stati Uniti, mentre da noi arriverà nel mese di gennaio. Si tratta di un flop su tutta la linea per un film dalle proporzioni di kolossal, quantomeno negli allestimenti, costato fra gli 80 e i 90 milioni di dollari di budget. Come abbiamo imparato nel tempo, cifre che andrebbero doppiate al botteghino per considerare anche quelle di marketing e rientrare in pari. Tanti i fattori a determinare questo flop.

Innanzitutto il pubblico cui può essere rivolto un film della durata di 3 ore e 8 minuti – già di per se un limite per molti – sulla Hollywood muta d’inizio secolo scorso. E non hanno di certo aiutato, unica cosa che poteva risollevarlo e spingere quantomeno il pubblico più interessato, le varie valutazioni e punteggi: una critica divisa ha finito per assegnargli solo il 54% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, cui si aggiunge il punteggio CinemaScore di C+. Inoltre, il film si ritrova a dover combattere con il secondo weekend di Avatar: La via dell’Acqua, destinato (forse) a diventare uno dei più grandi incassi della storia. Sicuramente, in ogni caso, un juggernaut difficilissimo da battere.

Ma a monte del problema ci sono queste megaproduzioni che dovrebbero creare un’alternativa al panorama blockbuster e dei cinecomic, come la New Hollywood la creò in termini di cinema d’autore e indipendente dopo il crack di Hollywood a inizio Anni ’60. La differenza è che queste alternative finiscono per costare troppo rispetto al pubblico che potrebbero raggiungere: la crisi non sta solo nella diaspora delle sale, ma anche nella lievitazione dei budget, con cinecomic che arrivano a incassare anche mezzo miliardo ma vengono comunque considerati dei fallimenti a causa degli eccessivi costi di budget di cui rientrare.

Esempio lampante, il più vicino a Babylon per ambientazioni, portata del regista e cast all star, è sicuramente il flop di Amsterdam, che già all’indomani del primo weekend faceva parlare di una perdita di circa 100 milioni di dollari. Basti pensare che Babylon è l'apertura più bassa per Margot Robbie negli Stati Uniti con 3,6 milioni (Amsterdam ne aveva incassati 6,4 al primo giorno di debutto), ma anche di Brad Pitt. Lo batte persino il True Romance di Tony Scott del 1993 per la sceneggiatura di Quentin Tarantino, un film molto più indipendente che incassò però 4 milioni al debutto, molto diversi dai 4 milioni di oggi.