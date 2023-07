Babylon, il film con Margot Robbie è davvero da buttare? 'Fott*tamente ambizioso'

Il 2023 è stato un anno certamente altalenante per l’industria cinematografica, che, oltre a dover confrontarsi con gli scioperi di sceneggiatori e attori, ha avuto a che fare con risultati al box office che non sempre hanno rispettato le aspettative. Brian Robbins, in questo senso, si è sentito di difendere Babylon, nonostante il flop.

Dopo il debutto al botteghino disastroso di Babylon, il film con Brad Pitt non è riuscito a risollevarsi e ha finito in perdita, continuando un trend cominciato nel periodo immediatamente post-pandemia, che continua ancora e che ha riguardato anche altri titoli di primo livello quali Flash o Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno.

Il capo dello studio di produzione dietro Babylon, Brian Robbins, si è detto amareggiato per gli scarsi risultati, continuando a difendere il lavoro fatto con il film: “Mi ha distrutto vedere Babylon non performare bene. Ci sono persone che hanno amato il film e persone che l’hanno odiato, ma non si può certo negare che fosse un film fott*tamente ambizioso”.

Nonostante la regia di Damien Chazelle e la presenza di due star d’eccezione come Brad Pitt e Margot Robbie, dunque, Babylon non è stato all’altezza delle aspettative, con il pubblico che, evidentemente non è riuscito a cogliere del tutto il valore della narrazione proposta.

I risultati al botteghino non sempre eccellenti costringeranno, probabilmente, le case di produzione a fare delle scelte più oculate nel prossimo futuro, portandole magari a investimenti minori anche su film, come quello del regista premio Oscar che, come potete leggere dalla recensione di Babylon, a noi non era dispiaciuto affatto.