Babylon: il film di Brad Pitt e Margot Robbie rischia uno dei flop più clamorosi di sempre

Damien Chazelle era determinato a portare Babylon nelle sale, ma la scommessa di un blockbuster da quasi cento milioni di dollari di budget e tre ore di durata sulla Hollywood del periodo muto potrebbe non pagare.

Secondo gli analisti, infatti, le previsioni al box office di Babylon sono disastrose, e dopo il flop storico della Disney con Strange World anche Paramount rischia grosso: mentre gli specialisti del settore hanno già iniziato coi paragoni con I cancelli del cielo di Michael Cimino e c'è chi addirittura ha ribattezzato il film con Margot Robbie e Brad Pitt 'Bombylon', i numeri parlano di un possibile week-end d'esordio di appena 4 milioni di dollari negli Stati Uniti, che rappresenterebbe una partenza a dir poco gravissima per un film costato tra gli 80 e i 90 milioni di dollari (spese di marketing escluse).

Queste proiezioni da meno di 5 milioni al debutto sono molto al ribasso rispetto a quelle di qualche settimana fa, che avevano anticipato un possibile esordio da 18 milioni: poi, le recensioni non proprio entusiastiche uscite in questi giorni e il punteggio CinemaScore di grado C+ non hanno aiutato, e che l'attenzione del pubblico sia tutta concentrata su Avatar: La via dell'acqua non fa che peggiorare la situazione. Staremo a vedere quando la polvere (o la neve) del week-end natalizio si sarà posata quale sarà il risultato ottenuto dal film, nel frattempo continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.

Babylon uscirà il 19 gennaio in Italia. Per altri contenuti guardate il trailer di Babylon.