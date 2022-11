Babylon, l'epopea di Damien Chezelle ottiene recensioni miste dalla critica!

Babylon è uno dei film più attesi del momento. Dopo l'enorme successo raccolto con La La Land e First Man, le aspettative intorno all'opera di Chazelle si sono alzate all'inverosimile. Pare che la pellicola, però, sia stata proiettata in esclusiva ottenendo reazioni contrastanti nel pubblico.

Insomma: o lo ami o lo odi. Un incrocio a cui sono stati costretti a passare tantissimi cineasti. Il nuovo film di Chazelle con Brad Pitt e Margot Robbie pare non abbia ricevuto pareri unanimi da coloro che hanno assistito a questa esclusivissima anteprima. Mentre molti lo definiscono come il "maggior contendente alla corsa agli Oscar 2023" altri non ne hanno lodato la scrittura parlando addirittura di importanti "buchi di trama".

Ciò che sta colpendo Chazelle, molto probabilmente, è il classico maccanismo che coinvolge molti cineasti dopo la realizzazione di opere di altissimo livello. Il rischio è quello di rimanere bloccati nelle aspettative con la paura di non riuscire a rispettarle. Babylon durerà oltre 3 ore e ci darà modo di capire al meglio che tipo di storia l'enfant prodige del cinema vuole raccontarci. Da alcuni è stato definito addirittura come un "viaggio indotto da cocaina" lodando le musiche e l'atmosfera quasi allucinogena di alcune scene.

Recentemente Margot Robbie ha parlato della scena di nudo del film, risultando molto aperta sul tema e molto disponibile a realizzare riprese di questo tipo se aderenti ai fini della trama. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!