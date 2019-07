Babylon: Emma Stone in trattive per l'ambizioso nuovo film di Damien Chazelle!

Dopo lo straordinario successo di La La Land Damien Chazelle è pronto ad una nuova collaborazione con Emma Stone. Secondo quanto rivelato da Variety, infatti, il nuovo film del regista sarà intitolato Babylon e potrebbe avere come protagonista l'attrice premio Oscar.

Il film sarà ambientato nella Hollywood degli anni '20 e tratterà la transizione dal cinema muto a quello sonoro. Similmente a quanto fatto da Quentin Tarantino con Once Upon a Time in Hollywood, Chazelle vuole ingaggiare un cast di rilievo per interpretare una serie di personaggi reali e inventati.

Nonostante il budget del film non sia ancora stato rivelato, il report conferma che Babylon filmerà il film più ambizioso del regista a livello economico. Lionsgate e Paramount sono in competizione per acquisirlo con quest'ultima che dovrebbe avere un leggero vantaggio vista la grande portata del progetto.

Un futuro ricco di progetti, dunque, per il regista premio Oscar del 2017: dopo il recente First Man, Chazelle sta lavorando alla serie Netflix The Eddy e nel frattempo sta anche sviluppando una serie top secret per AppleTV+. Qui potete trovare la nostra recensione di First Man - Il Primo Uomo.

Recentemente candidata all'Oscar per The Favourite, la Stone ha invece in programma di tornare a recitare al fianco di Jesse Eisenberg e Woody Harrelson nell'atteso Zombieland: Double Tap.