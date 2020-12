Babylon: Emma Stone lascia il film di Chazelle, Margot Robbie in trattative per la parte

Niente da fare per chi voleva rivedere Emma Stone e Damien Chazelle lavorare ancora insieme dopo il successo di La La Land. L'attrice Premio Oscar ha dovuto rinunciare al suo ruolo nel film Babylon, ma Margot Robbie sarebbe in pole position per sostituirla.

Niente più period drama 'Chazelliano' per Emma Stone, che a causa di conflitti d'agenda non potrà ricoprire il ruolo della protagonista in Babylon, l'atteso nuovo progetto cinematografico del regista di Whiplash, La La Land e First Man.

Ma se è costretta a sciogliersi una squadra già rodata e da Oscar, un'altra si potrebbe presto riformare: per sostituire la Stone sarebbe infatti in trattative preliminari Margot Robbie, che se dovesse essre confermata, tornerà a condividere lo schermo con il collega di C'Era Una Volta A... Hollywood Brad Pitt.

Babylon, prodotto da Paramount Pictures, sarà un film d'epoca (rated R) ambientato in una Hollywood in fase di transizione, durante il passaggio dal cinema muto ai cosiddetti "talkies".

Per ora il film è ancora in programma per debuttare a Natale 2021, ma è probabile che la data possa subire degli spostamenti per via dell'attuale situazione sanitaria (parte della pellicola, dopotutto, sembrerebbe che debba essere girata a Los Angeles, una delle zone più colpite dalla pandemia).

Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.