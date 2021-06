Babylon, c'è anche Flea tra le new entry nel cast del film di Damien Chazelle!

Continua a prendere forma Babylon, il film con cui Damien Chazelle tornerà in sala dopo gli applausi ricevuti da pubblico e critica con gli acclamatissimi Whiplash, La La Land e First Man: il cast del nuovo lavoro del giovane regista si va via via delineando, con alcune new entry decisamente interessanti.

Già nei giorni scorsi abbiamo salutato l'ingresso di Katherine Waterston nel cast di Babylon: nelle ultime ore sono però saltati fuori dei nomi completamente nuovi, che andranno quindi ad impreziosire ulteriormente un cast già di primissimo ordine.

I nuovi acquisti di Damien Chazelle per il suo Babylon rispondono dunque ai nomi di Max Minghella (The Social Network, The Handmaid's Tale), Samara Weaving (La Babysitter, Guns Akimbo), Rory Scovel (Casa Casinò, Come ti Divento Bella), Lukas Haas (First Man, Revenant), Eric Roberts (Il Cavaliere Oscuro, 30 Secondi dalla Fine), P.J. Byrne (La Leggenda di Korra, Intelligence) e Flea, con il bassista dei Red Hot Chili Peppers che tornerà quindi sul grande schermo dopo aver già preso parte alla trilogia di Ritorno al Futuro, ma anche a Il Grande Lebowski, Baby Driver e Toy Story 4.

Quali sono le vostre aspettative per questo film? Avete apprezzato i precedenti lavori di Chazelle? Fatecelo sapere nei commenti! Scopriamo insieme, intanto, chi è il protagonista di Babylon Diego Calva.