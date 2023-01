Babylon divide la critica, Damien Chazelle:'Sapevo avrebbe fatto arrabbiare qualcuno'

Damien Chazelle è stato protagonista di un inizio di carriera da regista piuttosto folgorante, con apprezzamenti e riconoscimenti per Whiplash, La La Land e anche First Man - Il primo uomo. Il suo ultimo film, Babylon, sembra invece che sia stato accolto in maniera diversa, molto più divisiva rispetto alle sue opere precedenti.

"È bello avere qualcosa che stimoli la conversazione e il dibattito e molte opinioni feroci da entrambe le parti. Sapevamo che il film avrebbe fatto arrabbiare alcune persone, e ritengo che questo sia positivo. Dovrebbero farlo più film" ha dichiarato Chazelle in un'intervista prima dell'uscita nelle sale.



In effetti Babylon sinora è un flop commerciale, anche rispetto a titoli recenti che hanno avuto un riscontro negativo come Amsterdam di David O. Russell.

Attualmente ha il 55% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, il punteggio più basso nella filmografia di Chazelle. Sinora, a fronte di un budget da 75 milioni, Babylon ha incassato la miseria di 15 milioni di dollari.



Ambientato nella Los Angeles degli anni '20, Babylon è una storia d'ambizione e di eccessi sfrenati, in un'epoca di decadenza e sopraffazione nella miriade di personaggi che popolano la Hollywood di quegli anni.

Nel cast del film Margot Robbie, Diego Calva, Brad Pitt, Jovan Adepo, Li Jun Li, Jean Smart, Tobey Maguire e Samara Weaving.



Damien Chazelle ha raccontato il set di Babylon, affermando che 'la vita a volte imita l'arte'.