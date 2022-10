Babylon definito un mix tra Federico Fellini e Martin Scorsese: e durerà oltre tre ore!

Dopo aver svelato quali ruoli ricopriranno Brad Pitt e Margot Robbie nella campagna Oscar per Babylon, l'attesissimo nuovo film di Damien Chazelle a quattro anni da First Man ha svelato la sua durata ufficiale.

Proprio come Avatar La via dell acqua di James Cameron, anche il kolossal del regista di Whiplash e La La Land durerà tre ore, anzi esattamente come il sequel del blockbuster fantascientifico le supererà di poco: la durata ufficiale di Babylon è infatti di 3 ore e 8 minuti. Questo minutaggio era già trapelato a marzo scorso, quando il film venne mostrato in superanteprima ad un ristretto gruppo di giornalisti di Los Angeles, e anche in quel caso si parlò di un'opera di 188 minuti: ora la stessa durata è apparsa sul sito ufficiale della Paramount Pictures, dunque si può dedurre che in questi mesi il montaggio di marzo non sia cambiato e la sua durata confermata.

Al momento è difficile stabilire quali siano le prospettive (e le aspettative della major) del film al box office, specialmente considerato che negli Stati Uniti uscirà il 23 dicembre prossimo, ovvero circa una settimana dopo Avatar: La via dell'acqua, per il quale invece si prevede un dominio totale delle sale. Al di là della durata e del cast maestoso, che già insieme ne anticipano le ambizioni, il film dovrebbe arrivare nelle sale con un rating che attualmente oscilla tra l'NC-17 e il rated R (non è ancora stato comunicato ufficialmente) ma che, in entrambi i casi, chiuderà le porte al pubblico più giovane. Al di là del lato commerciale, comunque, i pochi che lo hanno già visto hanno parlato di Babylon come di un mix tra il Satyricon di Fellini e Wolf of Wall Street" di Scorsese, scomodando più volte la parola 'capolavoro'.

In Italia, lo ricordiamo, il film uscirà il 23 gennaio, distribuito da Eagle Pictures.