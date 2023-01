Babylon, Damien Chazelle racconta il set: 'La vita a volte imita l'arte'

La vita imita l'arte. Un modo di dire che Babylon sembra voglia confermare. In una recente intervista il regista Damien Chazelle ha parlato di come è stato realizzare il film e rapportarsi con attori di esperienza e calibro totalmente diversi tra loro in modo da farli lavorare armoniosamente.

La pellicola di Chazelle cerca di portare avanti un racconto, fatto di esagerazioni ed estremismi, dell'ascesa ad Hollywood di un giovane, interpretato da Diego Calva, totalmente nuovo all'ambiente. Diciamo che, la realtà delle cose, non è sembrata particolarmente distante dalla realtà. L'attore messicano, infatti, nel suo primo ruolo hollywoodiano, si è trovato a condividere il set con Brad Pitt e Margot Robbie. La sua meraviglia è stata totalmente funzionale al personaggio che doveva interpretare.

Durante l'intervista, il regista ha svelato addirittura l'esistenza di una versione di Babylon di 2 ore girata su un IPhone realizzata con Calva per riuscire a strutturare al meglio il personaggio e ottimizzarlo il più possibile sul grande schermo. Discorso diverso va fatto con "veterani" del grande schermo come Brad Pitt e Margot Robbie costantemente abituati a set di questo tipo. "Con Brad, sarei preoccupato che se parlassi più approfonditamente (del personaggio e della storia) rischierei di risucchiare la sua vitalità da qualunque felice incidente possa capitare sul set" ha raccontato Chazelle. "Trovo ancora che le grandi star del cinema intimidiscano fondamentalmente" ha confessato.

Approccio singolare al film è stato quello di Margot Robbie che ha ammesso di ispirarsi ad animali nelle sue interpretazioni. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!