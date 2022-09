Babylon, Damien Chazelle: 'È un film folle e maniacale'

Ci siamo da poco ripresi dalle prime immagini di Pitt e Robbie dal film Babylon, che Damien Chazelle ha nuovamente alzato le aspettative della sua pellicola in una recente intervista al Toronto International Film Festival.

L'obiettivo del regista di La La Land è quello di raccontare, attraverso la cinepresa, un' epoca ed una società nel suo insieme alla maniera di Fellini e La Dolce Vita o di Francis Ford Coppola ed il suo Il Padrino. Due mostri sacri del cinema che hanno saputo condensare nelle loro pellicole, ormai iconiche, le mille sfaccettature del genere umano.

Con queste premesse e con dei riferimenti artistici di tutto rispetto, Chazelle ha spiegato in una recente intervista cosa lo ha spinto a voler rappresentare gli anni '20 del cinema e quel passaggio dal muto al sonoro che cambiò definitivamente le regole del gioco: "I punti più alti dell'era del muto sono alcuni dei punti più alti del cinema, punto", ha detto. "E una delle tragiche ironie di quel periodo è che proprio quando la forma d'arte stava raggiungendo il suo apogeo, il suono e tutta una serie di cambiamenti, tecnologici, sociali e industriali, le hanno tagliato le gambe".

In una conversazione con l'amministratore delegato del TIFF Cameron Bailey, il regista ha dichiarato che nella sua epopea hollywoodiana c'è una visione poco canonica di quel periodo: "C'era molto di più del 'selvaggio west' rispetto alla nostra concezione dei ruggenti anni '20. C'erano più eccessi, più droghe, un tipo di vita più estrema a tutti i livelli di quanto la gente si renda conto. Ciò che mi affascina di questo periodo è che, in modo strano, è parte integrante dell'industria che hanno creato". Un film sul cinema da chi ama il cinema, quindi.

Non resta che attendere il mese di dicembre per poter ammirare l'ultima fatica di Chazelle, nel frattempo il conto alla rovescia per il trailer è giunto al termine. Domani dovrebbe essere infatti rilasciato il trailer ufficiale di Babylon.