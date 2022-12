Babylon, Damien Chazelle conferma: la versione da 2 ore girata con l'iPhone esiste davvero

In molti stanno additando la durata di Babylon come uno dei principali motivi del clamoroso flop del film di Damien Chazelle al box-office statunitense (da noi, chiaramente, se ne riparlerà a inizio 2023): che la soluzione stia, a questo punto, in una versione ridotta girata con mezzi tecnici decisamente più modesti?

Mentre Babylon fa peggio anche del deludente Amsterdam di David O. Russell, il regista di La La Land e First Man conferma infatti le voci secondo cui, parallelamente a quella mastodontica rilasciata in sala, esisterebbe una versione del film con Margot Robbie e Brad Pitt della durata di 2 ore e girata... Tramite un iPhone!

"È una versione molto ristretta, della durata di due ore e girata con un iPhone nel nostro giardino" sono state le parole di Damien Chazelle, a cui ha subito fatto eco Diego Calva: Abbiamo provato l'intero film in questo giardino, solo Olivia, Damien e io. È stata una situazione davvero inusuale" ha confermato l'attore.

Insomma, a questo punto non resta che attendere che il web faccia partire una campagna sulla falsariga delle varie #ReleaseTheSnyderCut: stavolta, però, la richiesta sarebbe quella di rilasciare un vero e proprio downgrade del film che vedremo in sala! Flop o meno, intanto, Brad Pitt ha avuto qualcosa da dire su Margot Robbie e la scena del bacio.