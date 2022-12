Babylon, Damien Chazelle sul cinema nelle sale:'C'è una battaglia da combattere'

Il regista di Babylon, Damien Chazelle, e il produttore Matthew Plouffe, hanno parlato della rivoluzione dello streaming che sta influenzando sempre di più l'industria cinematografica odierna. Intervistati da Deadline, regista e produttore hanno espresso la propria opinione, sottolineando le difficoltà di questa sfida.

Plouffe ha dichiarato:"Se vuoi che il tuo film venga proiettato sul grande schermo devi andartelo a prendere, devi richiederlo".



Damien Chazelle ha espresso ancor più specificamente la propria opinione sui film nelle sale cinematografiche:"Cosa porterà le persone al grande schermo? Come posso catturare quel pubblico? Spero che tutto questo ispiri i cineasti. È ciò che mi ha ispirato quando stavamo girando questo film. C'è una battaglia da combattere. Sono ottimista ma c'è del lavoro da fare" ha concluso.



Parlando direttamente del suo ultimo film - scoprite il trailer di Babylon - Chazelle ha dichiarato di aver cercato di catturare com'era realmente quel tempo, con persone sfrenate, selvagge e brillanti che hanno animato e dato il via all'industria cinematografica.

Babylon ha per protagonisti Brad Pitt, Margot Robbie e Tobey Maguire. Robbie interpreta Nellie LaRoy, aspirante stella del cinema. Per Damien Chazelle sarà il quinto film in carriera, a quattro anni di distanza dall'uscita nelle sale di First Man - Il primo uomo, con protagonista Ryan Gosling nei panni di Neil Armstrong, il primo uomo a mettere piede sul suolo lunare.



In questi giorni Brad Pitt ha elogiato Damien Chazelle, sostenendo che "Whiplash aveva un'energia mai vista prima".