Babylon di Damien Chazelle con Brad Pitt e Emma Stone sarà distribuito da Paramount

Deadline riporta che, mentre sono in direttiva d'arrivo gli accordi con Brad Pitt e con Emma Stone, si è conclusa quella per l'acquisizione di Babylon, il nuovo, attesissimo film dell'acclamato giovane regista Damien Chazelle.

Il film, che dovrebbe vantare come protagonisti sia la star di C'Era Una Volta a Hollywood sia quella di La La Land, è stato ufficialmente acquistato dalla Paramount Pictures dopo una guerra di offerte tra numerosi studi.

Babylon è descritto come un dramma originale ambientato in una Hollywood d'epoca, e riassunto nella frase: "audace film d'autore con un budget significativo". Nelle scorse settimane la Lionsgate è stata significativamente in testa per portare acquistare i diritti del film all'asta ma la Paramount, che ha grandi aspettative per il progetto e non si è fatta sfuggire l'occasione: lo studio ha già programmato una data di uscita in una versione limitata il giorno di Natale del 2021, così da rientrare nella corsa agli Oscar di quella stagione, distribuzione limitata cui seguirà un'uscita vera e propria il 7 gennaio 2022.

Con soli tre film all'attivo, Chazelle ha ricevuto già 23 nomination complessivamente e la Paramount vuole contribuire ad alzare quei numeri. Il regista scriverà e dirigerà Babylon, che sarà prodotto da Olivia Hamilton, Matt Plouffe e Marc Platt. Deadline conferma che il progetto non sarà un musical, come invece era stato precedentemente ipotizzato.