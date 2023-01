Babylon: cosa c'è di vero e cosa è inventato nel film con Brad Pitt e Margot Robbie?

Babylon di Damien Chazelle arriva in Italia da questa settimana con una nomea non proprio lusinghiera (è stato uno dei più grandi flop degli ultimi anni) ma restando sul film, cosa c'è di vero e cosa è inventato nella storia con Margot Robbie e Brad Pitt?

Babylon è un delirio di onnipotenza di oltre tre ore che sembra La La Land scritto da James Ellroy, anche per come mescola realtà, fantasia e Storia strizzando il tutto in un mondo di eccessi, orge, droghe e morte: in particolare, Brad Pitt e Margot Robbie interpretano due attori della Hollywood Classica, Jack Conrad e Nellie LaRoy, che non sono realmente esistiti, ma sono basati su due figure più o meno note dei ruggenti anni '20 di Los Angeles.

Il personaggio di Brad Pitt è in gran parte ispirato da John Gilbert, uno degli attori di maggior successo dell'era del muto di Hollywood, la cui carriera - proprio come mostrato nel film - ha subito un crollo quasi totale con l'avvento del sonoro. Gilbert - noto in particolare per i suoi ruoli romantici come The Great Lover, The Big Parade e Flesh and the Devil - era un maestro della recitazione muta, e offrì al suo pubblico interpretazioni molto forti usando solo i movimenti del viso e del corpo. Tuttavia, l'uso del sonoro rese necessario un nuovo tipo di recitazione (oltre ad una revisione totale della forma cinematografica) e presto Gilbert, semplicemente, passò di moda (secondo la leggenda, tra l'altro, aveva una voce terribile).

L'attore divenne noto anche per la sua controversa vita privata: come accade in Babylon, si è risposato numerose volte nell'arco di appena dodici anni (pur essendo abitualmente legato ad altri attori di alto profilo come Greta Garbo e Marlene Dietrich), anche se il suo vero e unico amore era l'alcool, che lo rendeva difficile ul set. Secondo il gossip, era un grande nemico di Louis B. Mayer (il capo della MGM), che gli avrebbe sabotato la carriera relegandolo a film poco brillanti. Morì per infarto a soli 38 anni.

Per quanto riguarda il personaggio di Margot Robbie, invece, è basato su Clara Bow, ma non in maniera tanto letterale quanto quella del Jack Conrad di Brad Pitt: inizialmente, infatti, Emma Stone venne scelta da Chazelle per interpretare proprio Clara Bow in Babylon, ma a causa della pandemia la star di La La Land dovette rinunciare al film e quando Margot Robbie salì a bordo il personaggio fu quasi interamente riscritto.

Comunque molte cose non cambiano: anche Clara Bow nacque in povertà e venne cresciuta da un padre violento e una madre mentalmente instabile, prima di esordire nell'industria dell'intrattenimento alla tenera età di 16 anni dopo aver vinto un concorso per modelle per la rivista Brewster. Nel giro di pochi anni è stata al centro di alcuni dei film più iconici dell'epoca (in particolare Wings, il primo vincitore dell'Oscar per il miglior film), e divenne popolare proprio per il suo background da classe operaia e la sua fama di ragazza sfrenata dentro e fuori dallo schermo. Il fascino del glamour anni '20 però divenne un'arma a doppio taglio quando negli anni '30, durante la Grande Depressione, i suoi comportamenti sopra le righe furono il bersaglio preferito della stampa. I suoi tentativi di riconfigurare la sua immagine di attrice più seria durante gli anni del sonoro fallirono miseramente, e si ritirò nel 1933 per vivere con suo marito e collega attore Rex Campana. I suoi ultimi decenni furono afflitti da malattie fisiche e mentali e morì nel 1965 all'età di 60 anni.

Altre attrici degli anni '20 che hanno ispirato Nellie sono Alma Rubens e Jeanne Eagels, entrambe molto famose all'epoca per i loro eccessi ed entrambe stroncate da gravi dipendenze dalla droga, che si presero più delle sole carriere.

