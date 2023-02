Babylon, come è stata realizzata la colonna sonora? Lo svela Justin Hurwitz!

Uno dei motivi per cui Babylon si sta rivelando un piccolo successo è sicuramente la colonna sonora. Il compositore Justin Hurwitz, ha parlato della realizzazione delle musiche e di come abbia utilizzato degli strumenti e delle tecniche diverse dal solito e molto anticonvenzionali.

Justin Hurwitz è sicuramente tra i compositori più premiati degli ultimi anni. Già con La La Land riuscì a rompere diversi equilibri venendo esaltato per il suo lavoro di composizione fatto nel musical dei record. In Babylon, Hurwitz ha cercato di lavorare in maniera un pò più sperimentale utilizzando degli elementi di rottura rispetto a quelli che solitamente vengono sfruttati nella composizione di musiche per cinema.

Mentre La La Land è ufficialmente sbarcato a Broadway, Hurwitz ha raccontato in che modo ha pensato invece i brani per Babylon, coinvolgendo nell'assemble anche strumenti utilizzati nel circo e pianoforti rotti. Le dichiarazioni del compositore sono girate quasi tutte intorno allo "strano suono" che sembra cercasse Chazelle per la pellicola. "Stavo registrando un sacco di urla e vocalizzazioni, solo per aggiungere quel suono che Damien stava cercando" ha spiegato. "E usavamo anche veri strumenti da circo, come una fisarmonica e persino una di quelle scimmiette giocattolo a molla con i piattini. E ho registrato un sacco di kazoo, fischietti e trombette da festa per alcune di queste tracce, proprio qui alla mia scrivania" ha raccontato.

Justin Hurwitz è tra i candidati ai prossimi Academy Awards e tra i più quotati alla vittoria. Per scoprire gli altri vi consigliamo il nostro approfondimento delle nomination agli Oscar 2023. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!