Babylon: ecco chi è Diego Calva, la star del nuovo film di Damien Chazelle

Novità in vista per Babylon, il film con cui Damien Chazelle è chiamato a dar seguito ai fasti di Whiplash, La La Land e First Man: il film del regista statunitense potrà contare su un cast di tutto rispetto a cui, in queste ultime ore, va ad aggiungersi un nome ancora semi-sconosciuto ma sicuramente promettente.

Stiamo parlando di Diego Calva, attore messicano probabilmente sconosciuto ai più: classe 1992, il nostro si è ad oggi fatto conoscere principalmente in produzioni messicane e sudamericane, ma ha avuto modo di cominciare la sua scalata verso il successo grazie a una parte nella popolarissima serie Narcos.

Il ruolo di Calva nel film, descritto come fondamentale per la storia, sarà quello di un giovane speranzoso di arrivare al successo nel dorato mondo di Hollywood, nel quale comincerà quindi ad inserirsi lavorando come assistente. Il nuovo lavoro del regista di La La Land, ricordiamo, sarà ambientato nella Hollywood della cosiddetta Golden Age (tardi anni '20 del secolo scorso) e conterà su nomi del calibro di Brad Pitt e Margot Robbie.

Quali sono le vostre aspettative per questo nuovo film di Damien Chazelle? Fatecelo sapere nei commenti! Ecco, intanto, cos'ha spinto Emma Stone a lasciare il suo ruolo in Babylon in favore di Margot Robbie.