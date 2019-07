Babylon: anche Brad Pitt in trattative per il nuovo film di Damien Chazelle

Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, dopo la notizia che Emma Stone e Damien Chazelle potrebbero tornare a lavorare insieme, anche Brad Pitt si sarebbe inserito nelle trattative per unirsi al cast di Babylon, nuovo film del regista.

Le fonti di Deadline sembrano confermare che sia Pitt che la Stone sarebbero in trattative sebbene nessuno dei due abbia ancora firmato nulla. Oltre ai dettagli diffusi ieri sulla trama della nuova pellicola di Chazelle - ovvero che sarà ambientato nella Hollywood degli anni '20 e tratterà la transizione dal cinema muto a quello sonoro - il reporter americano ha anche appreso che Babylon conterrà un mix di personaggi reali e altri fittizi e che sarebbe concepito come un film Rated R.

Non è ancora chiaro quale studio finanzierà il progetto - attualmente sarebbero in competizione Paramount e Lionsgate - ma sembra che si tratterà del film più costoso della carriera di Chazelle, già Premio Oscar per La La Land e in procinto di riformare la coppia con Emma Stone. Si tratta di un periodo piuttosto movimentato per Chazelle, che dopo la non trionfale accoglienza del suo ultimo First Man, è attualmente al lavoro sulla serie Netflix The Eddy e nel frattempo sta anche sviluppando una serie top secret per AppleTV+.

Recentemente candidata all'Oscar per La favorita, la Stone ha invece in programma di tornare a recitare al fianco di Jesse Eisenberg e Woody Harrelson nell'atteso sequel Zombieland: Double Tap. Sarà poi una giovane Crudelia De Mon nel remake in live action de La carica dei 101, che stando alle prime informazioni a nostra disposizione dovrebbe essere ambientato negli anni '80.

Per quanto riguarda Brad Pitt, si tratta di un momento a dir poco eccezionale per l'attore: lo rivedremo presto nelle sale nell'ultima fatica di Quentin Tarantino, C'era una volta a... Hollywood - già presentato al Festival di Cannes (e su queste pagine già recensito) e in uscita il 19 settembre in Italia - così come nel film fantascientifico di James Gray Ad Astra - Missione classificata, da Pitt anche co-prodotto con la sua Plan B.