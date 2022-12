Babylon, Brad Pitt elogia Damien Chazelle: 'Whiplash aveva un'energia mai vista prima'

Damien Chazelle non ha più bisogno di conferme: da anni ormai il regista di La La Land si è affermato come uno dei talenti più interessanti della sua generazione, e se a bastare non fossero i riconoscimenti già ottenuti ecco arrivare le parole di Brad Pitt, fresco di esperienza con sul set di Babylon.

Baciato da Margot Robbie grazie ad un abile stratagemma dell'attrice, infatti, l'attore di Bastardi Senza Gloria ha elogiato Damien Chazelle facendo riferimento alla ventata d'aria fresca portata dal regista sin dagli inizi della sua carriera, quando si fece già apprezzare con il suo Whiplash.

"Prima di tutto è Damien Chazelle. Quando uscì con Whiplash fu qualcosa di nuovo e di fresco, aveva quest'energia cinetica che non avevo mai visto prima. E poi sai, per ora ha fatto tre su tre. Nella mia testa sono già quattro su quattro" ha spiegato Brad Pitt, riferendosi ovviamente al numero di successi inanellati finora da Chazelle (nonostante il ritorno commerciale di First Man non sia stato chiaramente paragonabile a quello di La La Land.

E voi, cosa ne pensate? Credete che il buon Damien meriti effettivamente questi elogi o lo ritenete sopravvalutato? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate l'ultimo trailer ufficiale di Babylon.