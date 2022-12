Babylon, Brad Pitt sul bacio rubato: 'Margot Robbie infuocata, niente in confronto a...'

Si parla di orge e scene oltre ogni decenza e pudore nel nuovo film di Damien Chazelle, Babylon, che ha portato Margot Robbie a livelli tali da improvvisare un bacio rubato a Brad Pitt semplicemente perché "voleva baciarlo". Ma lui riscalda la situazione: "È la cosa più docile che vedrete, era davvero infuocata".

È stata proprio Margot Robbie, in una delle sue molte dichiarazioni sul nuovo film dal regista di Whiplash, ad anticipare i contorni folli di Babylon, uno spaccato di Hollywood nella prima metà del secolo scorso intriso di droghe, sesso e comportamenti oltre ogni limite. Proprio Margot Robbie l’ha definito addirittura più folle di The Wolf of Wall Street. E considerati i livelli raggiunti da Martin Scorsese nel film con Leonardo DiCaprio, i presupposti sembrano essere davvero al di là di ogni immaginazione.

È facile che, nel pieno del personaggio, si voglia portare anche il livello di recitazione a sfiorare quel limite, lanciandosi in improvvisazioni e deviazioni rispetto al copione. La più eclatante è stato il bacio di Margot Robbie rubato a Brad Pitt, chiesto esplicitamente dall’attrice al regista perché si sentiva di “volerlo baciare”, che il suo personaggio richiedesse quello. Ma si tratta del caso più eclatante solo se ci atteniamo alle dichiarazioni, basta vedere il trailer per accorgersi che ci sarà molto di più.

A confermarlo proprio Brad Pitt, che non si è fatto troppi problemi di fronte all’improvvisazione (non comunicata) della Robbie e anzi ha lodato la sua intraprendenza nel rendere al meglio il personaggio, arrivando a definire questa la migliore prova della Robbie cui abbia potuto assistere. Ai microfoni di Entertainment Tonight ha detto: “C'è sempre spazio per l'interpretazione del personaggio. Credimi, baciarmi è la cosa più docile che ha fatto in questo film. È infuocata in questo film. Forse la sua miglior interpretazione". I due hanno condiviso già una coppia di pellicole in passato, ma mai sullo stesso set: La grande scommessa di Adam McKay e C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino.