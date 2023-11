Babylon arriva in streaming: dove e quando vedere il film con Margot Robbie e Brad Pitt

Babylon, l'epico kolossal di Damien Chazelle sul glamour e gli eccessi della Vecchia Hollywood, arriva in prima tv e in streaming a partire da lunedì 13 novembre, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming sulla piattaforma NOW.

Il film segue un ambizioso cast di personaggi - una superstar del cinema muto (Brad Pitt), una giovane starlette (Margot Robbie), un dirigente di produzione (Diego Calva), un talentuoso musicista (Jovan Adepo) e un'affascinante performer di successo (Li Jun Li) - che si sforzano di rimanere in cima alla scena della Hollywood degli anni '20 e di mantenere la loro rilevanza in un momento in cui l'industria cinematografica sta cambiando, durante il passaggio dal muto al sonoro.

Candidato a tre premi Oscar, tra cui Miglior Colonna Sonora Originale, Miglior Scenografia e Migliori Costumi, e Vincitore del Golden Globe 2023 per la Miglior Colonna Sonora, Babylon è diretto dal regista Premio Oscar Damien Chazelle, al suo quarto film dopo gli acclamati Whiplash, La La Land e First Man, e vede protagonisti il Premio Oscar Brad Pitt e la candidata al Golden Globe Margot Robbie. Insieme a loro anche Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo, Li Jun Li e Tobey Maguire.

Per altri contenuti scoprite cosa c'è di vero e cosa è inventato in Babylon.