Babylon, anticipata l'uscita del film di Damien Chazelle: ecco quando sarà nelle sale

Variety ha annunciato che il nuovo film diretto dal regista di La La Land e Whiplash, Damien Chazelle, dal titolo Babylon, è stato anticipato di un paio di giorni. L'atteso lungometraggio di Chazelle, a distanza di quattro anni dal suo ultimo film, First Man - Il primo uomo, è pronto a sbarcare nelle sale cinematografiche.

Inizialmente previsto in uscita con un'uscita limitata ad alcune sale il giorno di Natale 2022, per poi essere distribuito nel resto dei cinema dal 6 gennaio 2023, Babylon uscirà negli USA due giorni prima, il 23 dicembre.



Definito dal regista un film folle e maniacale, Babylon di Chazelle è ambientato nella Los Angeles degli anni '20. La trama si svolge durante il grande passaggio dell'industria del cinema dal muto al sonoro. Nella sinossi si legge che il film è "una storia di ambizione smisurata ed eccessi oltraggiosi, che ripercorre l'ascesa e la caduta di più personaggi durante un'era di sfrenata decadenza e depravazione nella prima Hollywood".



Scritto da Damien Chazelle e prodotto da Olivia Hamilton, Matt Plouffe e Marc Platt, con Tobey Maguire produttore esecutivo insieme a Helen Estabrook e Adam Siegel, Babylon comprende un ricco e nutrito cast di star, tra cui Brad Pitt, Margot Robbie, Olivia Wilde, Tobey Maguire, Spike Jonze, Jean Smart, Katherine Waterston, Flea, Lukas Haas, Eric Roberts, Max Minghella, Samara Weaving e molti altri.



Scoprite la Hollywood classica che rivive nel trailer di Babylon, film in uscita tra dicembre e gennaio.