Babylon AD, ecco perché Kassovitz definì il film con Vin Diesel 'un brutto episodio di 24'

Stasera torna in tv Babylon A.D., pellicola action del 2008 diretta da Mathieu Kassovitz (L'odio) che vede come protagonisti Vin Diesel e Mélanie Thierry. Nonostante un budget di $70 milioni e la presenza della star di Fast & Furious, il film si rivelò un flop di pubblico e critica a causa di un diverbio tra il regista e la 20th Century Fox.

"Fox inviava degli avvocati che seminavano tutte le virgole e i punti. Hanno reso tutto molto più difficile, dalla A alla Z" spiegò al tempo Kassovitz a AMCtv.com.

Lo studio replicò alle dichiarazioni di Kassovitz affermando che il regista, che in seguito definì la versione finale del film come "pura violenza e stupidità", abbandonò la produzione per tre settimane per via di alcuni problemi personali e si rifiutò di partecipare agli incontri con la stampa previsti dal contratto. Inoltre, sempre secondo lo studio, Kassovitz non era particolarmente in buoni rapporti neanche con Vin Diesel.

Kassovitz, che negò le accuse della Fox, durante un'intervista spiegò che "il film doveva insegnare che l'importante dell'educazione dei nostri bambini per il futuro del pianeta. Tutte le scene d'azione aveva un obiettivo: dovevano essere condotte da un punto di vista metafisico o dall'esperienza dei personaggi... invece alcune parti del film sembrano un brutto episodio di 24."

Ambientato in un futuro prossimo, lo ricordiamo, il film segue le vicende di Toorop, un mercenario americano silenzioso ed efficiente, sopravvissuto alle guerre che hanno devastato il mondo all'inizio del ventunesimo secolo. Bandito dal suo paese, stanco, impermeabile alle illusioni e deciso a ritirarsi, viene contattato da un pezzo grosso della mafia russa che gli affida un compito misterioso ma di estrema importanza: scortare da Mosca a New York una ragazzina di nome Aurora e consegnarla alla papessa di una nuova e potente religione.