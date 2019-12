Baby Yoda fa il suo trionfale ingresso nella battaglia finale di Avengers: Endgame

A quattro episodi dal suo inizio, Star Wars: The Mandalorian sta conquistando il cuore di tutti i fan del mondo anche grazie all'introduzione di quella che è a tutti gli effetti la nuova mascotte dell'Universo di Star Wars, l'adorabile Baby Yoda ormai sulla bocca di tutti, adesso presente persino nel Marvel Cinematic Universe.

Ovviamente non c'è nulla di ufficiale ma soltanto la sfrenata fantasia di una fan particolarmente affascinato dai montaggi video, tanto da arrivare a decidere di inserire il piccolo Baby Yoda all'interno dello showdown finale di Avengers: Endgame, pronto a combattere contro Thanos. La particolarità è che l'entrata in scena del personaggio è davvero trionfale ed è in pratica inserita in sostituzione di ogni altro membro del MCU, nella scena dei Portali.



In pratica se ne apre uno soltanto e da lì esce il personaggio, ovviamente fluttuando sul suo pod futuristico, con quegli occhioni grandi e neri e le sue adorabili orecchie verdi e a punto. Attenzione però: è anche molto combattivo e pronto a sguainare la sua spada laser, oggetto che nella serie non maneggia neanche per sbaglio (ci mancherebbe).



State seguendo The Mandalorian? Cosa ne pensate? Intanto vi lasciamo anche all'immagine di Nakia nella battaglia finale di Avengers: Endgame.