Baby Yoda o Baby Sonic? I fan non sanno scegliere sui social

Sono lontani i tempi in cui tutti erano d'accordo sui chi fosse il personaggio più carino del cinema (Baby Groot), dato che adesso, dopo Baby Yoda in The Mandalorian, internet ha conosciuto anche Baby Sonic, presentatosi al mondo nel trailer internazionale di Sonic The Hedgehog.

La "faida" è stata lanciata da Ben Schwartz, doppiatore di Sonic nella versione originale del film Paramount Pictures, che come potete vedere nel post in calce all'articolo ha condiviso il poster internazionale del progetto commentando: "Abbiamo visto il vostro Baby Yoda e rilanciato con Baby Sonic".

Il personaggio è diventato subito virale, e i commenti e i post relativi ad un confronto fra l'esserino verde di Star Wars e il piccolo riccio blu dell'adattamento cinematografico del celebre videogame SEGA sono stati immediati. Voi chi scegliete? Ditecelo nei commenti.

Diretto da Jeff Fowler, Sonic The Hedgehog debutterà nelle sale il 14 febbraio. La data iniziale dell'8 novembre è stata spostata per permettere alla produzione di rielaborare il design del riccio, che non aveva riscontrato il giudizio positivo del pubblico dopo la presentazione tramite il primo trailer ufficiale. Dopo il debutto sul grande schermo in Ready Player One e Ralph Spacca Internet, il personaggio è finalmente pronto a fare per il suo vero stand-alone.

Nel cast oltre a Schwartz anche Jim Carrey nei panni del Dottor Robotnik/Eggman, James Marsden sarà Tom Wachowski, un poliziotto che aiuterà Sonic nella sua missione e Adam Pally, che interpreterà il suo collega di lavoro di Tom.