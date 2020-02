Baby Sonic a tutta birra nella nuova clip in italiano dell'adattamento cinematografico

È grazie alla Paramount Pictures che possiamo mostrarvi una nuova clip ufficiale dell'attesissimo Sonic - Il Film, adattamento cinematografico dell'omonimo titolo videoludico targato SEGA pronto a sbarcare nelle sale la prossima settimana e ci cui possiamo godere adesso di un filmato introduttivo al personaggio.

Nella clip che potete vedere in alto, vediamo il buon Sonic ancora piccolo correre senza freni per i campi, le montagne e le colline del suo pianete alieno, per la precisione nella sua isola sul pianeta alieno. Parla al passato perché - lo sappiamo - gli eventi lo trascineranno lontano da lì e lo fa con nostalgia: "La mia isola aveva davvero tutto: spiagge di sabbia, cascate, accesso pubblico al giro della morte".



Poi dice di "non aver mai dovuto prendere lo scuolabus" e di aver sempre attraversato l'isola in appena 2 secondi. "E comunque", aggiunge, "non c'era la scuola". Niente male come isola, no?



Diretto da Jeff Fowler su una sceneggiatura di Patrick Casey, Josh Miller e Oren Uziel, il film vedrà James Marsden nei panni di un agente che farà amicizia con Sonic e Jim Carrey nel ruolo del villain, il Dottor Robotnik. Tra gli altri membri del cast figurano anche Adam Pally, Tika Sumpter e Natasha Rothwell.

Il primo adattamento cinematografico del personaggio - che è già apparso sul grande schermo in Ready Player One e Ralph Spacca Internet - arriverà nei cinema italiani dal prossimo 13 febbraio.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di Sonic The Hedgehog e alle lodi del cast per il nuovo design del personaggio.