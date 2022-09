Baby Ruby, Kit Harington e la sfida di essere genitori: 'Incredibile e traumatica'

Kit Harington sarà il protagonista maschile di Baby Ruby, il film d'esprdio alla regia della drammaturga Bess Wohl e parlando della sfida dell'essere genitori al giorno d'oggi, l'ex star di Game of Thrones ha rivelato di essere rimasto emotivamente traumatizzato da un'esperienza tanto complessa.

Baby Ruby racconta la storia di un'influencer che vuole a tutti i costi incastrare la sua nuova vita da madre con il mondo dei social che sono diventati ormai un vero lavoro per lei ma naturalmente, le cose non vanno proprio come aveva sperato per via delle numerose difficoltà derivanti dal suo nuovo status di mamma e le sfide quotidiane imposte dalla nascitura. La protagonista interpretata da Noemie Merlant finisce con l'essere sempre più sola, alienandosi del tutto dagli affetti familiari e dal mondo reale.

Kit Harington da poco divenuto papà nel corso di un'intervista rilasciata a The Wrap ha parlato proprio della nuova vita come genitore sottolineando che questa pellicola riesce a cogliere la dualità della genitorialità sia come "la cosa più incredibile che ti sia mai successa" sia come "un'esperienza emotivamente traumatica".

Nonostante tutto però, Kit Harington è entusiasta della paternità e sebbene questo ruolo richieda quotidianamente di essere messi alla prova, l'attore è davvero entusiasta di poter condividere le sue giornate con una nuova creatura.