Baby Jack Black nella clip ufficiale del blu-ray de Il mistero della casa del tempo

La Universal Pictures ha diffuso online una nuova clip ufficiale estratta del blu-ray de Il Mistero della Casa del Tempo, film fantasy diretto da Eli Roth (Green Inferno) e uscito nelle sale italiane lo scorso ottobre con protagonista Jack Black, qui nel video odierno in veste "baby".

Nella perfetta tradizione dei classici della Amblin nei quali gli eventi più strampalati e fantastici possono accadere nei luoghi più inaspettati, Jack Black (Super Nacho) e la due volte vincitrice dell'Oscar Cate Blanchett (Thor: Ragnarok, Blue Jasmine) sono i protagonisti del nuovo film del regista di Hostel e The Green Inferno. La magica avventura racconta la storia di Lewis (Owen Vaccaro), un ragazzino di dieci anni che va a vivere con suo zio in una vecchia casa cigolante dalla quale proviene un misterioso e incessante ticchettio. La sua nuova e sonnolenta quotidianità nella magione si anima con un mondo segreto fatto di stregoni e streghe, un mondo che diventerà ancora più macabro quando Lewis, per errore, risveglierà i morti.

Basato sull'amato classico per bambini scritto da John Bellairs e illustrato da Edward Gorey, Il mistero della casa del tempo è sceneggiato da Eric Kripke, creatore della serie tv Supernatural. Nel cast anche Kyle MacLachlan, Colleen Camp, Renée Elise Goldsberry, Vanessa Anne Williams e Sunny Suljic.

Il film è prodotto da Brad Fischer (Shutter Island) della Mythology Entertainment e James Vanderbilt (Zodiac). I produttori esecutivi sono William Sherak, Tracey Nyberg e Laeta Kalogridis.

Il mistero della casa del tempo sarà distribuito in home-video negli store italiani a partire dal prossimo 13 febbraio.