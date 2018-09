Baby Driver: il sequel di Halloween ha impedito l'uso della maschera di Michael Myers

Il prossimo sequel della saga di Halloween ha impedito a Edgar Wright di usare una maschera di Michael Myers in Baby Driver. La maschera in realtà era una delle opzioni considerate mentre l'altra era una maschera da clown che il giovane Michael indossa durante la sequenza d'apertura. L'imminente sequel di David Gordon Green ha rovinato i piani.

Ormai è risaputo che la famosa maschera di Michael Myers è in realtà una maschera del Capitano Kirk (William Shatner) dipinta di bianco e alterata per il film. La maschera originale è stata riutilizzata per Halloween II nel 1981, ma purtroppo era già abbastanza deteriorata.

La tipologia cambiò radicalmente nei film successivi, con alcune versioni piuttosto discutibili e problemi durante le riprese perché lo sguardo di Myers con la maschera non era soddisfacente.

Una delle più divertente gag di Baby Driver - Il genio della fuga, vede un personaggio acquistare delle maschere di Mike Myers di Austin Powers per una rapina al posto delle maschere di Michael Myers di Halloween.

Il makeup effects artist, Greg Nicotero, ha svelato che la scena originale avrebbe dovuto prevedere due personaggi con le maschere di Halloween e di Austin Powers. Una maschera di Michael Myers venne addirittura creata per la scena ma il sequel di Halloween di David Gordon Green ha impedito a Edgar Wright di usarla per il suo film.

La scena ha comunque soddisfatto i fan, anche se è un peccato che i produttori di Halloween abbiano deciso di bloccare l'utilizzo della maschera per il film di Wright.