Baby Driver, Jamie Foxx rimaneva sul set per vedere recitare Kevin Spacey

Baby Driver ha sicuramente come pregio fondamentale un cast di prim'ordine capace di bilanciarsi perfettamente e lo stile di Edgar Wright che riesce sempre ad attirare l'attenzione del pubblico. La collaborazione tra grandi attori ha portato alcuni di loro a "cercar di rubare" qualcosa ai colleghi.

Insomma, nonostante nella sua lunga carriera abbia addirittura conquistato un premio Oscar, pare che Jamie Foxx sia particolarmente sensibile al talento dei colleghi e cerchi, tuttora, di imparare qualcosa in più quando si ritrova a lavorare con "mostri sacri" del cinema. Questo è successo anche sul set del film di Edgar Wright nel quale Foxx ha lavorato a stretto contatto con il due volte premio Oscar Kevin Spacey. Baby Driver viene tuttora definita come l'ultima prova di Spacey, prima del declino successivo alle accuse di molestie.

Jamie Foxx spesso e volentieri rimaneva sul set anche durante le riprese delle scene che coinvolgevano Spacey, nonostante il suo personaggio non fosse coinvolto nella scena. Questo perchè, secondo lui, è sempre qualcosa di positivo e capace di provocare meraviglia vedere attori di questa portata lavorare in prima persona. Un modo per "rubare" qualche trucco del mestiere e migliorare la propria esperienza di attore e artista.

Baby Driver è sicuramente una delle rapine più famose del mondo del cinema, per la sua storia e per il modo in cui viene raccontata fondendo pop e musica. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!