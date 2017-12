Baby Driver: Edgar Wright aggiorna sul sequel e commenta il caso Spacey

ha commentato per la prima volta in una nuova intervista il caso che ha coinvolto, scoppiato qualche mese dopo l’uscita di

Parlando con Entertainment Weekly, Wright si è detto orgoglioso del suo film nonostante gli scandali che hanno coinvolto l’attore. “La verità è che ho avuto un rapporto esclusivamente professionale con lui e di certo non ero a conoscenza del suo comportamento durante le riprese. Sono frastornato e dispiaciuto come lo sarete voi per le notizie che sono uscite nelle ultime settimane. Tutto quello che posso fare è offrire il mio sostegno alle vittime che si sono fatte avanti ed essere addolorato per loro”.

Wright ha ribadito che al suo film hanno lavorato tantissime altre persone e che sarebbe ingiusto se le accuse contro Spacey oscurassero il grandissimo lavoro svolto da queste ultime. “Voglio aggiungere che centinaia di altre persone hanno lavorato a questo film e contribuito al grande lavoro fatto in questa produzione. Rimango molto orgoglioso del prodotto finito, frutto del loro sforzo collettivo. Non voglio sembrare insensibile, ma ci tengo davvero a celebrare il lavoro di queste persone”.

Oltre a tutto questo, il regista ha avuto modo di aggiornare sul tanto chiacchierato sequel di Baby Driver: “Si, è in via di approvazione proprio mentre stiamo parlando. Spero almeno di riuscire a scrivere il secondo, di sicuro ho tantissime idee. Se sarà il prossimo film, non lo so proprio. Ci sto lavorando, veramente. Ho un paio di progetti che sto sviluppando e anche un paio di nuove idee, e anche altre cose che mi sono state offerte. Mi piacerebbe iniziare a lavorare al mio prossimo progetto il prima possibile, ma non rientra tutto nel mio controllo. Sono passati quattro anni tra La fine del mondo e Baby Driver. Non voglio aspettare di nuovo così tanto. Adorerei vedere il mio prossimo film uscire entro i prossimi due anni”.

