Baby Driver 2: pronta la sceneggiatura di Edgar Wright ma il regista potrebbe non dirigere

La sceneggiatura di Baby Driver 2 era pronta a Gennaio di quest'anno. Adesso, mentre tutti si chiedono cosa accadrà, colui che ha scritto lo script del secondo e diretto il primo, ovvero Edgar Wright, è intervenuto in una recente conversazione per Interview Magazine. Qui ha affermato che potrebbe non tornare come regista per Baby Driver 2.

La ragione di questa esitazione è molto semplice, e l'ha spiegata durante l'intervista dove era insieme al regista di No Time To Die Joji Fukunaga. "Se facessi il sequel - e in effetti ho già scritto una sceneggiatura - dovrei trovare un modo per rendermelo divertente." ha affermato il Wright. "La mia regola empirica è che devi davvero volerlo fare. Siamo stati entrambi [Wright e Fukunaga] in situazioni in cui ci siamo allontanati da un film di un franchising perché non lo sentivamo nostro. So che condividiamo molte cose, e questa è una di quelle".

Un ragionamento che ha senso. Il primo Baby Driver datato 2017 ha avuto un gran successo, guadagnando ben 266,9 milioni di dollari con un budget di 34 milioni. È stato anche nominato per diversi premi, tra cui gli Oscar, e ha vinto il BAFTA per il miglior montaggio. Proprio per questo motivo, nel caso in cui Wright non se la sentisse di girare il sequel, sarebbe saggio dare il progetto a chi desidera farlo suo.

"Non credo di aver mai fatto esattamente la stessa cosa due volte di seguito." ha dichiarato Wright, che non ha mai girato un sequel di un film. "In effetti, il motivo per cui ho deciso di fare Last Night a Soho è stato perché all'epoca in cui Baby Driver era uscito, stava partecipando ai premi e ho ricevuto la nomination agli Oscar, e stavo sentendo molta pressione sulla necessità di fare sequel. E non ero pronto a raccontare di nuovo la stessa storia. Allora ho deciso di cambiare marcia."

Da oggi possiamo ammirare nelle sale il suo ultimo film: ecco il trailer di Last Night in Soho.