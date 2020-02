Baby Driver 2 di Edgar Wright è ufficialmente in sviluppo con Ansel Elgort e Lily James

Ansel Elgort ne aveva annunciato l'arrivo la scorsa estate e finalmente è arrivata la conferma: Baby Driver 2, atteso sequel dell'heist movie firmato nel 2017 da Edgar Wright, ha ricevuto ufficialmente il via libera da Sony Pictures.

A dare la notizia in esclusiva è The Geek WorldWide, che conferma anche il ritorno di Ansel Elgort e Lili James nei panni dei protagonisti Baby e Debora. Riprenderanno i loro ruoli dal primo film anche Jon Bernthal, Michael Peter Balzary e CJ Jones.

I dettagli della trama sono ancora sconosciuti, ma stando al report nel sequel apparirà una nuova antagonista di nome Debora che entrerà in conflitto con il personaggio di Lily James.

Se tutto andrà come previsto, le riprese di Baby Driver 2 inizieranno entro la fine dell'anno, ovvero appena Egort terminerà i suoi impegni con Tokyo Vice, attesa serie HBO diretta dal grande Michael Mann.

Baby Driver - Il genio della fuga, primo film di Edgar Wright dopo l'uscita del terzo geniale capitolo della Trilogia del Cornetto, La fine del mondo, è stato accolto calorosamente dalla critica e ha incassato 226 milioni di dollari a fronte di un budget di 34 milioni. La pellicola è stata anche ricevuto tre nomination tecniche agli Oscar del 2018.

In attesa di novità sul progetto, vi rimandiamo ai primi dettagli su Last Night in Soho, atteso horror di Wright con protagonista Anya Taylor-Joy in arrivo nelle sale italiane l'8 ottobre 2020.