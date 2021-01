Baby Driver 2, Edgar Wright aggiorna sul sequel: 'La sceneggiatura è pronta'

In attesa di potere portare finalmente in sala il suo The Last Night in Soho, atteso thriller horror con protagonista Anya Taylor-Joy da poco rinviato a ottobre 2021, Edgar Wright ha fornito un importante aggiornamento sullo stato dei lavori del sequel di Baby Driver.

Intervistato da Variety per parlare del documentario The Sparks Brothers in vista dell'imminente debutto al Sundance Film Festival, il regista della Trilogia del Cornetto ha infatti rivelato di aver ultimato la sceneggiatura di Baby Driver 2. Tuttavia, allo stesso tempo ha ricordato ai tanti fan impazienti di vedere il film che il progetto è stato rallentato dall'emergenza sanitaria.

"È stata scritta, ho realizzato qualcosa come tre bozze. I fan sui social continuano a chiedermi a che punto è il progetto, e mi viene da pensare 'Sapete che c'è una pandemia globale, giusto?'" ha dichiarato Wright a Variety.

Uscito al cinema nel 2017, il primo Baby Driver ha ricevuto un'ottima accoglienza da critica e pubblico ed è riuscito ad incassare 226 milioni di dollari a fronte di un budget di 34 milioni. La pellicola ha anche ricevuto tre nomination tecniche agli Oscar tra cui miglior montaggio.

